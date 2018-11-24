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Медведева заняла четвертое место на Гран-при Франции

22:57, 24.11.2018
Медведева заняла четвертое место на Гран-при Франции
Фото: ru.wikipedia.org / Luu

На заключительном этапе сезона Гран-при во Франции фигуристки показали свои произвольные программы. Россиянка Евгения Медведева не смогла откатать без ошибок и заняла четвертую строчку, набрав 192,81 баллов.

Победа досталась японке Рике Кихире, второй стала другая представительница Японии Маи Михара. Американка Бреди Теннелл заняла третью строчку.

Итоговое положение

1. Рика Кихира (Япония) — 205.92
2. Маи Михара (Япония) — 202.81
3. Бреди Теннелл (США) — 197.78
4. Евгения Медведева (Россия) — 192.81

Напомним, ранее Медведева сообщила, что почти перестала общаться на русском языке.

СпортОбщество
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