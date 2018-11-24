Фигуристка Медведева отказывается говорить на русском языке

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что перестала общаться с окружающими людьми на родном языке, кроме своих родных. Также она отказалась от блюд русской кухни.

«По-русски я теперь говорю только с мамой, бабушкой и друзьями. Теперь мой основной язык — английский. Я многое изменила в жизни. Возможно, когда-нибудь я привыкну ко всем новым вещам, но сейчас я чувствую себя немного не в своей тарелке.



Мне нужно прожить в Канаде хотя бы год, чтобы привыкнуть. Сейчас для меня все в новинку, как в плане соревнований, так и по части личной жизни и быта. Звучит странно, но самое удивительное в жизни в Канаде — это атмосфера. Там все иначе. Я живу в азиатском районе, поэтому частенько ем японскую и корейскую еду, хотя в Москве ела только русскую.

Я начала работать с диетологом, и теперь мы пытаемся найти нужный баланс в питании. Пока мы еще его не нашли, поскольку тоже еще привыкаем друг к другу. Я хочу идти шаг за шагом и решать подобные проблемы постепенно», — приводит слова Медведевой In the Loop.

Напомним, после поражения от Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане, Медведева переехала в Канаду для работы с тренером Брайаном Орсером. Ранее фигуристку уже обвиняли в том, что она перестала вести свои соцсети на русском языке.