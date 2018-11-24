Президент Латвии поддержал продление санкций против России

Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил, что Москва не делает шагов по деэскалации конфликта в Донбассе, поэтому санкции против нее должны быть продлены.



По его словам, Латвия также поддерживает позицию ЕС о непризнании выборов в Донбассе и территориальную целостность Украины.

«Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента, когда полностью будут выполнены минские договоренности», — приводит слова латвийского лидера «РИА Новости».



Ранее США пообещали вводить санкции против России до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.