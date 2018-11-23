С автора памятника Нуриеву в Казани взыскали более полумиллиона рублей

Замоскворецкий суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тыс. рублей. Эти деньги префектура потратила на снос самовольной постройки.

Самострой находился в особняке Платона Зубова, который относится к заявленным памятникам культуры и в котором располагается Московский музей современного искусства Церетели, передает «РИА Новости».

Напомним, что 7 ноября в Казани в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля открыли памятник известному танцовщику балета Рудольфу Нуриеву. Автором памятника является Церетели.