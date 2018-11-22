Казанские изобретатели продемонстрируют свои достижения

28 и 29 ноября в Казани состоится республиканский Слет молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан. Откроет мероприятие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

После церемонии открытия состоится пленарная сессия Слета молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов «Молодежь и инновации». Гостями сессии станут Рустам Минниханов, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

В программе Слета пройдут лекции и мастер-классы от специалистов в области проектирования, юристов, патентных поверенных, стартаперов, представителей частных и государственных венчурных фондов.

Важной частью Слета станет выставка молодежного научно-технического творчества «Актив», где все желающие смогут увидеть самые разные проекты молодых изобретателей, от прибора по сбору нефти с поверхности водоемов до устройства, помогающего контролировать осанку.

Организаторами мероприятия выступили Министерство экономики Республики Татарстан, ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан.

Мероприятие бесплатное. Чтобы принять участие с Слете, регистрируйтесь по ссылке https://active.tatar/

Даты и время проведения мероприятия:

28 ноября — с 09.00 до 19.00