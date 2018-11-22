Эксперты раскритиковали идею маркировки колбасы

Эксперы раскритиковали недавние инициативы правительства по введению акцизов на колбасные изделия, а также маркировке колбасных изделий с предупреждением о вреде продукции.

«Хорошая колбаса никаких рисков в себе не несет. Ей питались наши деды, на ней прожило поколение, пережившее войну. Была докторская колбаса, придуманная Микояном для того, чтобы укрепить здоровье людей. В ее состав входили исключительно качественные продукты. Какой может быть вред от этого?» — цитирует News.ru врача-диетолога Алексея Ковалькова.



Он отметил, что колбаса является всего лишь формой приготовления мясного продукта. По мнению Ковалькова, чтобы бороться с некачественной продукцией на рынке, нужно вводить дополнительный налог для производителей колбас с низким содержанием мяса.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что колбаса не относится к доступному сегменту продовольствия, а доходы многих жителей позволяют им покупать продукцию невысокого качества.

«Мы разделяем заботу о здоровом образе жизни, но не в то время, когда доходы населения не растут, когда оно не может себе позволить определенные виды продуктов», — заявил собеседник.