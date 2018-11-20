В Татарстане впервые полностью погасили крупный штраф за взятки

Экс-заведующий отделом физфакторов Центра гигиены и эпидемиологии РТ Ильдар Вазиев полностью погасил штраф за получение взятки. Это первый подобный случай в Татарстане.

В декабре 2015 года Советский райсуд Казани приговорил Вазиева к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 28,5 млн рублей, то есть в 15-кратном размере взятки. А в ноябре 2016 года Приволжский суд, применив поправки в УК, скостил ему срок на 6 месяцев и снизил размер уголовного штрафа до 15,2 млн рублей.

По данным УФСИН по РТ, на свободу Вазиев может выйти уже 30 ноября — почти на 2 года раньше истечения срока.



Подробнее о деле — в материале «Реального времени».