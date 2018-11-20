Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян после двух месяцев падения

Росстат опубликовал социально-экономические показатели за 10 месяцев 2018 года. По его данным, средние номинальные зарплаты в октябре выросли на 8,1% в годовом выражении, а за минусом инфляции их рост относительно октября 2017-го составил 4,4%. При этом темпы замедлились (так, в сентябре номинальный рост составлял 10,8%). В целом за январь — октябрь зарплаты в номинальном выражении увеличились на 10,4%, в реальном — на 7,6%.

Реальные денежные доходы россиян в октябре прибавили 1,4% в годовом выражении. До этого в течение двух месяцев Росстат фиксировал их падение: (-1,5% в сентябре и -0,9% в августе). Средний рост реальных доходов с начала 2018 года составил 1,6%.

Между тем эксперты полагают, что на фоне прогнозируемого ускорения инфляции и повышения налоговой нагрузки рост реальных доходов населения будет постепенно замедляться и в перспективе сойдет на нет.