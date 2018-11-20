Татарстанских студентов-медиков будут обучать аюрведическим практикам

Об отдаленных планах включения в учебную программу КГМУ аюрведических практик заявил сегодня на Татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме ректор университета Алексей Созинов.

Правда, оговорился при этом, что появление новой дисциплины произойдет нескоро — «пока у нас не появится реальное оказание этого вида медицинских услуг».



Созинов отметил, что аюрведическая медицина как отдельный предмет необходима в первую очередь студентам из Индии, которые обучаются в КГМУ для того, чтобы вернуться практиковать на родину, где есть спрос на этот вид медицинских услуг. Для всеобщего изучения курс может оказаться востребованным, если этот вид медпомощи получит распространение в Татарстане.

Другие подробности с Татарстанско-индийского биофармацевтического форума читайте в материале «Реального времени».