Татарстанских студентов-медиков будут обучать аюрведическим практикам
Об отдаленных планах включения в учебную программу КГМУ аюрведических практик заявил сегодня на Татарстанско-индийском биофармацевтическом форуме ректор университета Алексей Созинов.
Правда, оговорился при этом, что появление новой дисциплины произойдет нескоро — «пока у нас не появится реальное оказание этого вида медицинских услуг».
Созинов отметил, что аюрведическая медицина как отдельный предмет необходима в первую очередь студентам из Индии, которые обучаются в КГМУ для того, чтобы вернуться практиковать на родину, где есть спрос на этот вид медицинских услуг. Для всеобщего изучения курс может оказаться востребованным, если этот вид медпомощи получит распространение в Татарстане.
Другие подробности с Татарстанско-индийского биофармацевтического форума читайте в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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