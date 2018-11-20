«Уфу», молодежку «Рубина» и еще 13 российских команд обвинили в договорных матчах

Международная сеть расследовательской журналистики European Investigative Collaborations (EIC) опубликовала материал, в котором указывает на участие 15 российских команд в договорных матчах.

Под внимание журналистов попали 32 странных матча, сыгранные за три зимних периода с 2016 по 2018 год. Все матчи были контрольными и проводились на учебно-тренировочных сборах на Кипре.

Sport24 приводит список 15 команд, которые могли участвовать в подозрительных матчах. В него попали «Кубань», «Урал», «Уфа», «Мордовия», «Енисей», «Тосно», «Томь», «Шинник», «Арсенал» Тула, «Спартак-2», молодежные команды «Локомотива», «Рубина», ЦСКА, «Зенита» и «Анжи».

Про ситуацию стало известно после признания одного из судей, обслуживавших данные контрольные матчи российских команд.

Напомним, недавно ФК «Уфа» во второй раз подряд стала обладателем международного товарищеского турнира Korantina Homes Cup 2018, который проходит на Кипре.