Депутата, предложившего отменить пенсии, исключили из «Единой России»

Депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, предложившего отменить пенсии, исключили из фракции.

«Исключили из состава фракции», — цитирует «РИА Новости» председателя муниципалитета и секретаря городского отделения ЕР Артуря Ефремова.

Ранее Петровский заявил о необходимости отменить пенсии по старости и выплачивать только по инвалидности. По его мнению, нужно ликвидировать и Пенсионный фонд. В Госдуме сообщили, что это предложение не отражает мнение партии.