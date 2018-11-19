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Депутата, предложившего отменить пенсии, исключили из «Единой России»

23:27, 19.11.2018
Депутата, предложившего отменить пенсии, исключили из «Единой России»
Фото: pixabay.com

Депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, предложившего отменить пенсии, исключили из фракции.

«Исключили из состава фракции», — цитирует «РИА Новости» председателя муниципалитета и секретаря городского отделения ЕР Артуря Ефремова.

Ранее Петровский заявил о необходимости отменить пенсии по старости и выплачивать только по инвалидности. По его мнению, нужно ликвидировать и Пенсионный фонд. В Госдуме сообщили, что это предложение не отражает мнение партии.

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