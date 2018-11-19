Депутата, предложившего отменить пенсии, исключили из «Единой России»
Депутата Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрия Петровского, предложившего отменить пенсии, исключили из фракции.
«Исключили из состава фракции», — цитирует «РИА Новости» председателя муниципалитета и секретаря городского отделения ЕР Артуря Ефремова.
Ранее Петровский заявил о необходимости отменить пенсии по старости и выплачивать только по инвалидности. По его мнению, нужно ликвидировать и Пенсионный фонд. В Госдуме сообщили, что это предложение не отражает мнение партии.ОбществоВласть
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