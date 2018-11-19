Пользователи Skype пожаловались на сбой

Пользователи социальной сети Skype по всему миру сообщили о сбоях в работе.



По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, большинство жалоб поступало из европейской части России, Украины и Белоруссии. Масштабный сбой также коснулся пользователей из стран Европы, в том числе Нидерландов, Великобритании, Бельгии, Италии и других.

На проблемы в работе приложения жалуются пользователи в Японии, Индии и Бразилии.

Жалобы касались проблем с сообщениями (42%), сбоями в работе сайта (31%), а также отсутствия возможности войти в социальную сеть (26%).