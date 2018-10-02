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Следователи проводят обыск у владельца «Энергогазкомплекта» Игоря Ахмадеева

11:09, 02.10.2018

Сотрудники следственного отдела Набережных Челнов пришли с обыском к бизнесмену, «ЭГК-Инвест» Игорю Ахмадееву.

Как сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источника, обыск проходит в рамках уголовного дела ДНТ «Алан». Ахмадеева подозревают в незаконном получении участка лесного фонда при содействии бывшего главы Тукаевского района Тагира Харматуллина и фигурантов дела «Алана».

Подробнее об афере с землями элитного дачного поселка «Алан» читайте в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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