Следователи проводят обыск у владельца «Энергогазкомплекта» Игоря Ахмадеева

Сотрудники следственного отдела Набережных Челнов пришли с обыском к бизнесмену, «ЭГК-Инвест» Игорю Ахмадееву.

Как сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на источника, обыск проходит в рамках уголовного дела ДНТ «Алан». Ахмадеева подозревают в незаконном получении участка лесного фонда при содействии бывшего главы Тукаевского района Тагира Харматуллина и фигурантов дела «Алана».

Подробнее об афере с землями элитного дачного поселка «Алан» читайте в материале «Реального времени».