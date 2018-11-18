На ремонт 100 км дорог в Оренбуржье ушло около 1,5 млрд рублей

Росавтодор огласил итоги работы проекта «Безопасные и качественные дороги». В Оренбургской области финансирование ремонта почти 100 км дорог составило около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

По словам заместителя главы агентства Игоря Астахова, Оренбургская область стала одной из немногих, где проект выполнен на 100%, передает «Вестирама».

Астахов выразил надежду, что регионы, вовремя закончившие дорожные и организационные работы в рамках действующего проекта, станут положительным примером и при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По его словам, в 2019 году в программе будут участвовать Оренбургская и Орская агломерации.