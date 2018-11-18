Из-за ДТП в России погибли почти 15 тысяч человек с начала года

С начала 2018 года в России погибли 14,8 тыс. человек в результате дорожно-транспортных происшествий.



«Несмотря на принимаемые усилия, причиной большинства ДТП по-прежнему остается пресловутый человеческий фактор. Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к ДТП, совершенным в нетрезвом состоянии, с превышением скорости, выездом на встречную полосу», — цитирует ТАСС главу ГИБДД Михаила Черникова.

Отмечается, что всего в этом году произошло более 136 тыс. ДТП, в которых пострадали более 174 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Пермский край являются лидерами среди регионов, в которых водители больше всего участвовали в ДТП.