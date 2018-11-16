В Татарстане на поддержку более 100 проектов НКО выделят 35 млн рублей
Победителями конкурса на получение субсидий из республиканского бюджета стали 113 значимых проектов некоммерческих организаций. На его поддержку выделят 35 млн рублей.
«Средний размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 310 тысяч рублей. Максимальная сумма субсидии равна 404 тысячам рублей, минимальная сумма — 96 тысяч рублей», — рассказал заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.
Как передает пресс-служба ведомства, наибольшее число заявок поступило из Казани (60%), далее следуют Набережные Челны, Альметьевский и Лаишевский районы.
Ранее сообщалось, что президентские гранты на общую сумму 95 млн рублей выиграли 60 проектов татарстанских некоммерческих организаций (НКО).Общество Татарстан
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