США стало выгодно покупать российский газ – СМИ

В США выросли цены на газ на фоне ожидания холодов в северо-восточной части страны. Фьючерс на индекс Henry hub с поставкой через месяц прибавил за четыре торговых дня в цене 44%, достигнув $4,8 за MBTU, или до $125 за 1 тыс. кубометров.



Такого уровня цены достигали лишь летом 2014 года, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что стоимость газа для потребителей в Бостоне 15 ноября выросла до $10,55 за MBTU (1 млн британских тепловых единиц, British thermal unit). Вместе с тем запасы газа в хранилищах достигли минимального уровня с 2005 года.