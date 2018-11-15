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Иван Жданов госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с другим поэтом

17:52, 15.11.2018
Иван Жданов госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с другим поэтом
Фото: скриншот видео youtube.com

Известный поэт Иван Жданов госпитализирован с ножевым ранением в Москве.

По информации "РИА Новости", по подозрению в причастности к преступлению задержан 56-летний литературовед и поэт Виктор Куллэ. Источник агенства в правоохранительных органах сообщил, что Куллэ признался, что у них действительно был конфликт и он ранил Жданова ножом.

Сам Куллэ рассказал «Комсомольской правде», что приютил Жданова, приехавшего из Барнаула. До этого он жил у другого поэта.

Жданов стал требовать выпивку, но Куллэ ему отказал. После этого завязалась драка. По словам поэта, он пригрозил Жданову ножом, но ударов не наносил.

Ранее в Казани мужчинаударил ножом таксиста после замечания в очереди за пиццей. Нападавшим оказался недонократно привлекавшийся к уголовной ответственности 36-летний Сергей Выдрин, который причастность признал частично.

Происшествия
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