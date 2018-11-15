В Уфе вандалы повредили иллюминацию беседок в саду имени Салавата Юлаева

Неизвестные повредили иллюминацию беседок в саду имени Салавата Юлаева в Уфе.

Инцидент произошел 14 ноября. Вандалы сломали три блока управления для освещения беседок, обеспечивающих декоративную подсветку в вечернее время. Преступники вырвали все провода внутри щитка.

В настоящее время заявление по факту вандализма передано в правоохранительные органы. Хулиганам грозит штраф до 40 тысяч рублей или штраф в размере дохода злоумышленников за период до трех месяцев, рассказали в мэрии Уфы.

Напомним, ранее в городе Березники в Пермском крае был починен сломанный вандалами арт-объект в виде гигантской солонки, размещенный на Торговой площади.