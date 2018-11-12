Mail.ru Group потребовала убрать свои проекты из нового сервиса «Яндекса»

Группа компаний Mail.Ru Group потребовала от «Яндекса» убрать все ее сайты из нового рейтинга интернет-проектов «Яндекс. Радар».

Список самых популярных сайтов начал публиковаться сегодня. Он измеряет аудиторию сайтов, используя обезличенные данные «Яндекс. Браузера», «Элементов Яндекса», «Метрики» и т. д.



«Мы заявляем: рейтинг интернет-сайтов «Яндекс. Радар» — это зависимый инструмент, аффилированный с одним из крупных игроков рынка, коммерчески заинтересованным в его результатах. Мы считаем, что право не участвовать в рейтинге должно быть предоставлено любой интернет-площадке вне зависимости от того, установлен на ней счетчик «Яндекса» или нет», — приводит сообщение Mail.Ru Group Vc.ru.

Ранее российские интернет-площадки «Яндекс», Mail.ru, Rambler совместно с правообладателями — Первым каналом, ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдингом» — заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом.