Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в девяти городах Татарстана

С 14 по 16 ноября в Татарстане пройдет первый этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 2018/2019 годов.

В этом году в чемпионате примут участие порядка 2000 конкурсантов и экспертов. Конкурсанты будут бороться за право стать лучшими в 136 компетенциях, что на 23 больше в сравнении с 2017-м годом. Среди них «Сварочные технологии», «Плотницкое дело», «Поварское дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Инженерия космических систем», «Кузовной ремонт», «Геодезия», «Флористика», «Эстетическая косметология» и многое другое. Конкурсные испытания пройдут на 38 площадках в девяти городах Татарстана, в том числе и в Казани.

Основными площадками чемпионата станут МВЦ «Казань Экспо» (компетенции промышленности и сферы услуг); Казанский строительный колледж (компетенции строительного блока); Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи (компетенции ИТ-блока); Международный колледж сервиса (компетенции сферы услуг); Казанский педагогический колледж (компетенции педагогического профиля); ВЦ «Казанская ярмарка» (компетенции промышленности).

«На основе регионального этапа мы будем формировать татарстанскую сборную, в марте-апреле будущего года пройдут отборочные соревнования на право участия в финале. Финал национального чемпионата пройдет с 20 по 24 мая, на нем будут «обкатаны» все условия и ситуации мирового этапа, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года», — рассказал Эмиль Губайдуллин, генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций».