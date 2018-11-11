Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на экс-чиновника в Самарской области
По факту нападения на экс-главу Росимущества Самарской области Айвара Кинжабаева возбуждено уголовное дело.
По информации регионального СУ СКР, вечером 10 ноября несколько человек, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе, где причинили тяжкий вред здоровью бывшему чиновнику.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи ищут подозреваемых.
Напомним, ранее стало известно, что Айвар Кинжабаев находится в тяжелом состоянии.Общество
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