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Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на экс-чиновника в Самарской области

19:48, 11.11.2018
Следком возбудил уголовное дело по факту нападения на экс-чиновника в Самарской области
Фото: pixabay.com

По факту нападения на экс-главу Росимущества Самарской области Айвара Кинжабаева возбуждено уголовное дело.

По информации регионального СУ СКР, вечером 10 ноября несколько человек, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно проникли в жилой дом, расположенный в Красноярском районе, где причинили тяжкий вред здоровью бывшему чиновнику.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи ищут подозреваемых.

Напомним, ранее стало известно, что Айвар Кинжабаев находится в тяжелом состоянии.

Общество
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