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Apple сообщила о дефектах в MacBook Pro и iPhone X

08:59, 10.11.2018
Apple сообщила о дефектах в MacBook Pro и iPhone X
Фото: pxhere.com

Компания Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X.

У пользователей iPhone X могут возникнуть проблемы с сенсорным экраном из-за отказа одного из компонентов дисплея. Производитель предлагает владельцам бесплатно заменить неисправный экран.

В MacBook Pro наблюдаются сбои в работе жесткого диска, что может привести к потере данных. Речь идет об установленных в MacBook Pro накопителях объемом 128 и 256 гигабайт. Компания рекомендовала владельцам обратится в сервисные центры Apple для ремонта, говорится в заявлении Apple.

Ранее Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR. Такое решение компания приняла из-за низкого спроса на гаджеты.

ТехнологииIT
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