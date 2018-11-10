Apple сообщила о дефектах в MacBook Pro и iPhone X

Компания Apple обнаружила производственные дефекты в работе ноутбуков MacBook Pro 13 и смартфонов iPhone X.

У пользователей iPhone X могут возникнуть проблемы с сенсорным экраном из-за отказа одного из компонентов дисплея. Производитель предлагает владельцам бесплатно заменить неисправный экран.

В MacBook Pro наблюдаются сбои в работе жесткого диска, что может привести к потере данных. Речь идет об установленных в MacBook Pro накопителях объемом 128 и 256 гигабайт. Компания рекомендовала владельцам обратится в сервисные центры Apple для ремонта, говорится в заявлении Apple.



Ранее Apple отменила дополнительное производство смартфонов iPhone XR. Такое решение компания приняла из-за низкого спроса на гаджеты.