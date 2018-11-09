В России появится новая профессия — цифровой куратор

В России скоро появится новая профессия — цифровой куратор.

Профстандарт для цифровых кураторов разработан Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения, созданным на базе ВНИИ труда, и Российским обществом «Знание».

Цифровые кураторы будут обучать прежде всего пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги, научат вести документооборот в электронном виде и многому другому, передает «Российская газета».

«Запрос на такую профессию есть. Это подтверждается исследованиями, которые проводил по нашему заказу ВЦИОМ», — отметила председатель Российского общества «Знание», зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

Ранее сообщалось, что более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках.