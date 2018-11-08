В России упростят порядок перевода садовых домов в жилые

Минэкономразвития поддержало инициативу Минстроя об упрощении процедуры признания садового дома жилым.

По словам директора департамента недвижимости Минэкономразвития Алексея Бутовецкого, проект постановления уже внесен в кабмин. Ожидается, что в ближайшее время правительство выпустит этот нормативный правовой акт.

Сейчас для присвоения дому на садовом участке статуса пригодного для постоянного проживания требуется судебное решение. Кроме того, может понадобиться заключение специальной комиссии или проведение экспертиз.

Новый порядок предполагает подачу гражданами документов через МФЦ в местные госорганы. Срок ответа чиновников составит до 45 суток, пишут «Известия».

По словам юриста бюро «Хакимова, Харитонов и партнеры» Динары Хакимовой, на территории СНТ круглогодично живут 10–15% садоводов. Новый порядок откроет дорогу для массового изменения статуса садовых домов.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов. Теперь не нужно брать разрешение на строительство. Достаточно уведомить местные власти о начале строительства, а потом об окончании.