В России изменились правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов

4 августа в России изменились правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов. Теперь не нужно брать разрешение на строительство. Достаточно уведомить местные власти о начале строительства, а потом об окончании. Органы местного самоуправления проверяют, соответствует ли объект требованиям закона, в случае положительного заключения, обращаются в Росреестр за регистрацией. Таким образом, из цепочки исключается застройщик, а также минимизируются мошеннические действия.

Так же закон более четко определяет параметры индивидуального жилого дома и садового дома. В случае не соблюдения, зарегистрировать недвижимость не получится.