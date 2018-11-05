«Салават Юлаев» гостит в Нижнекамске у «Нефтехимика»

В понедельник, 5 ноября, уфимский «Салават Юлаев» сыграет выездной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги 11 сезона в Нижнекамске. Соперником уфимцев будет местный «Нефтехимик».

В первом матче сезона в Уфе нижнекамцы вырвали победу со счетом 3:1.

В своем предыдущем матче «Нефтехимик» дома в овертайме обыграл соседей — казанский «Ак Барс» — 3:2.

«Салават Юлаев» потерпел три поражения кряду, два дома от московских «Динамо» и «Спартака», и последний раз в Нижнем Новгороде от «Торпедо» — 1:3.

Тем не менее, уфимцы на 7-м месте на Востоке с 31 очком, нижнекамцы на 8-м с 26-ю баллами.

