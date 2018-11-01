Азамат Засеев подхватил эстафету ФК «Уфа» на ниве телеведущих

Старожил ФК «Уфа» Азамат Засеев подхватил эстафету от одноклубников — прочитал новости спорта в эфире телеканала Башкирское спутниковое телевидение.

Напомним, ранее в роли телеведущего попробовали себя тренер уфимцев Виллиам де Оливейра и защитник Алексей Никитин.

Азамат Засеев познакомил телезрителей с репортажем о новом граффити на улицах Уфы, посвященном футбольному клубу, а также о новом газоне, теперь синтетическом, на стадионе «Спартак» в Туймазах. «Красно-белые» из башкирского городка в этом году показали неплохой результат — выиграли Кубок РБ и стали серебряными призерами чемпионата Башкирии.

Также защитник ФК «Уфа» рассказал о соревнованиях тхэквондистов и юных гимнасток.

