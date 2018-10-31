Генсек ООН одобрил кандидатуру Педерсена на пост спецпосланника по Сирии — СМИ
Норвежский дипломат Гейр Педерсен станет новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии.
По информации источников ТАСС, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил об этом в письме к членам Совета Безопасности ООН.
«Принимая это решение, я консультировался со всеми, включая правительство Сирийской Арабской Республики», — говорится в письме.
Собеседник агентства отметил, что кандидатуру Педерсена ранее одобрили постоянные члены Совбеза.
Педерсен в данный момент является послом Норвегии в Китае. Ранее он занимал должность постоянного представителя страны при ООН.
Ранее Стаффан де Мистура заявил, что покинет пост спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии в конце ноября по личным причинам.ОбществоВласть
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