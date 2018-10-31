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Генсек ООН одобрил кандидатуру Педерсена на пост спецпосланника по Сирии — СМИ

05:59, 31.10.2018
Генсек ООН одобрил кандидатуру Педерсена на пост спецпосланника по Сирии — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / International Peace Institute

Норвежский дипломат Гейр Педерсен станет новым спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии.

По информации источников ТАСС, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш сообщил об этом в письме к членам Совета Безопасности ООН.

«Принимая это решение, я консультировался со всеми, включая правительство Сирийской Арабской Республики», — говорится в письме.

Собеседник агентства отметил, что кандидатуру Педерсена ранее одобрили постоянные члены Совбеза.

Педерсен в данный момент является послом Норвегии в Китае. Ранее он занимал должность постоянного представителя страны при ООН.

Ранее Стаффан де Мистура заявил, что покинет пост спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии в конце ноября по личным причинам.

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