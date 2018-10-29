Бюджет Казани вырос до 25,6 миллиарда рублей

Депутаты Казгордумы утвердили изменения в бюджет. За счет увеличения неналоговых и налоговых доходов он повысился на 339 млн рублей.

Еще 20 млн рублей составила дополнительная финансовая помощь от бюджета Татарстана. Таким образом, доходы бюджета составят 24,4 млрд рублей, расходы — 25,6 млрд рублей.

Дефицит бюджета, исходя из показателей, 1,4 млрд рублей. Глава финансового управления Ирек Мухаметшин добавил, что дефицит бюджета покроют за счет средств прошлого года.

Отмечается, что половина этой суммы пойдет на премии чиновникам. Подробно — в материале «Реального времени».

