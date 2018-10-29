Чиновник Минфина ранил из «травмата» мужчину в ходе конфликта в Москве — СМИ

Чиновник из министерства финансов РФ задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета, в результате которой пострадал человек.

«Накануне по подозрению в стрельбе был задержан сотрудник Минфина РФ, заместитель начальника одного из департаментов ведомства», — передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что информация о ранении мужчины поступила из больницы 22 октября. Правоохранительные органы установили, что ранение было получено из травматического пистолета в ходе конфликта на Измайловском шоссе.

В отношении задержанного избрана мера в виде подписке о невыезде.