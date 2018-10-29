СМИ сообщили о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах
В российские регионы направляется «десант» из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов для сбора информации об избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году.
Исследование решено проводить из-за результатов выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре действующих губернатора. Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели, пишут «Ведомости».
Завершить работу в регионах «десанту» предстоит до конца ноября.
Губернаторские выборы в 2019 году запланированы в 16 регионах, еще в двух руководителей изберут парламенты по представлению президента. В девяти регионах губернаторы сменились этой осенью.
Ранее сообщалось, что Кремль проведет следующую волну губернаторских отставок весной 2019 года. Решение будет принято от способности глав регионов переизбраться на новый срок.ОбществоВласть
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