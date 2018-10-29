Всероссийский союз страховщиков запустил проект по созданию карт рисков затоплений

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) запустил проект по созданию карт рисков затоплений в масштабах всей страны.

Глава рабочей группы союза по проекту, президент нацперестраховщика РНПК Николай Галушин рассказал, что «Российские космические системы» совместно с Росгидрометом разработают методологию карт.



Пилотным регионом станет Амурская область. При положительном результате карта рисков будет сделана для еще пяти-шести регионов России, пишет «Коммерсант».



Благодаря таким картам страховщики смогут более точно определять тарифную ставку для страхуемого имущества. Материалы могут быть переданы властям регионов, МЧС и «всем, кто может и готов с ними работать».



Кроме того, полученные данные будут использованы при запуске закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций в августе 2019 года.



Напомним, что в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае пострадали 138 человек, еще шесть погибли. В регионе был введен режим ЧС.