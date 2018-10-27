Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 3 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован во второй половине дня на улице Аграрная и Мамадышском тракте от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 1 час 50 минут.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 3 балла, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженной магистралью вечером оказалась улица Декабристов в обе стороны (4 балла).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 4,4 км. Затор был зафиксирован утром от проспекта Ямашева до улицы Николая Ершова.