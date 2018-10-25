«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в Лиге Европы

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.



Игра состоялась в Глазго и завершилась со счетом 0:0.

После трех туров «Спартак» с двумя очками занимает последнее место в группе. «Рейнджерс» с пятью очками идет на втором месте.

Ответная игра состоится в Москве 8 ноября.

В прошлом туре Лиги Европы «Спартак» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом». Игра завершилась со счетом 3:3.