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«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в Лиге Европы

23:58, 25.10.2018

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа футбольной Лиги Европы.

Игра состоялась в Глазго и завершилась со счетом 0:0.

После трех туров «Спартак» с двумя очками занимает последнее место в группе. «Рейнджерс» с пятью очками идет на втором месте.

Ответная игра состоится в Москве 8 ноября.

В прошлом туре Лиги Европы «Спартак» дома сыграл вничью с испанским «Вильярреалом». Игра завершилась со счетом 3:3.

СпортФутбол
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