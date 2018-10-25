Новости экономики

00:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава ВТБ сообщил о плане противодействия возможным санкциям США

23:31, 25.10.2018
Глава ВТБ сообщил о плане противодействия возможным санкциям США
Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк вместе с правительством и ЦБ план противодействия возможным новым санкциям США.

«Безусловно, у нас есть планы, и мы их прорабатываем и с правительством, и с Центральным банком — каким образом избежать последствий, прежде всего для вкладчиков, для людей, для компаний»,— сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я все-таки не думаю, что это санкции будут повально против всего финансового сектора, а если санкции будут против выборочно одного-двух финансовых учреждений, то в целом система в состоянии выдержать этот удар. Я думаю, что мы справимся»,— заявил глава ВТБ.

Ранее сообщалось, что китайские банки блокируют или затягивают операции российских компаний из-за санкций США.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок