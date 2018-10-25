Генпрокуратура может заняться поиском иностранных счетов российских чиновников

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями для взаимодействия с профильными органами других государств при проверке чиновников на соблюдение ограничений и запретов в области борьбы с коррупцией.

Так, надзорное ведомство сможет обращаться в Центробанк для дальнейшего получения информации от иностранных банков о вкладах чиновников, которым запрещено их иметь.

Ранее депутат ЛДПР Сергей Иванов предложил для повышения борьбы с коррупцией обязать российские СМИ передавать в прокуратуру сведения о должностных преступлениях чиновников.