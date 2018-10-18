Российские СМИ могут обязать передавать в прокуратуру данные о нарушениях чиновников

Депутат ЛДПР Сергей Иванов предложил для повышения борьбы с коррупцией обязать российские СМИ передавать в прокуратуру сведения о должностных преступлениях чиновников.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Отмечается, что после публикации редакция должна самостоятельно направлять копии материалов руководителю организации, где работает чиновник. Если в течение 30 дней оттуда не поступит опровержения, материалы следует направить в прокуратуру, пишут «Известия».

За несоблюдение правил предлагается ввести штрафы. Для чиновников, не ответивших на обращение СМИ, — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для издания, не направившего материалы, — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.



Юристы и парламентарии раскритиковали проект. По их мнению, они приведут к дополнительному давлению на журналистов и ограничению свободы слова.



Ранее в Генпрокуратуре РФ рассказали, что за последние 1,5 года в стране за совершение коррупционных правонарушений уволены более 1,7 тысячи чиновников. С 1 января 2018 года сведениях о них публикуются в специальном реестре.