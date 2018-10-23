Глава Ульяновска по примеру Морозова решил сократить зарплату себе и своим заместителям

Глава Ульяновска Сергей Панчин решил сократить зарплату себе и своим заместителям на 10% и 5% соответственно для экономии бюджета.

«Чтобы выполнить стоящие перед нами задачи мы должны не только находить новые источники доходов, но и снижать наши расходы. Мы это делаем по примеру губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который, напомню, снизил свою зарплату на 15%» — приводит слова Панчина пресс-служба городской администрации.



По словам главы Ульяновска, сэкономленные средства будут направлены на социальные статьи бюджета.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение со следующего года сократить зарплаты первым лицам региона и министрам. По словам Морозова, сэкономленные средства пойдут на такие отрасли, как здравоохранение.