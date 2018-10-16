Ульяновский губернатор с 2019 года сократит зарплату себе и своим министрам

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял решение со следующего года сократить зарплаты первым лицам региона и министрам.

«Я принял решение сократить зарплату губернатора на 15 процентов, заместителей, председателя правительства, его заместителей — на 10 процентов, министров — на 5», — написал губернатор Ульяновской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Морозова, сэкономленные средства пойдут на такие отрасли, как здравоохранение.



Напомним, что в апреле этого года президент Татарстана Рустам Минниханов снизил свою зарплату на 5,5%. Теперь ежемесячный заработок Минниханова составляет 81 276 тысяч рублей.