Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,8 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 2,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован около шести часов вечера на улице Тэцевской, от вертолетного завода до улицы Копылова. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в обе стороны (5 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (4 балла).

На прошлой неделе одна из крупнейших пробок составила 4,7 километра. Затор был зафиксирован от М-7 до Сибирского тракта. Причиной затрудненного движения стали два ДТП.