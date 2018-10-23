Разработчик из Иннополиса не может участвовать в закупках из-за отсутствия альтернативы — СМИ

Российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ) из Иннополиса не может участвовать в централизованных закупках из-за отсутствия альтернативы.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы совещания в Минкомсвязи, для участия в централизованных госзакупках нужны как минимум два продукта, которые находятся в реестре российских ПО и соответствуют правилам аукционов. Сейчас под эти критерии подходит только «Мой офис», но для участия в централизованной закупке необходим как минимум один конкурент.

Также в реестре есть два продукта компаний «Базальт» и «Циркон», созданных на основе свободного LibreOffice, но их разработчики отказались вносить изменения, чтобы соответствовать дополнительным требованиям.

«Это довольно смешная история, потому что получается, что российский продукт покупать нельзя, но можно покупать Microsoft Office, к которому таких требований нет. Мы надеемся, что Минкомсвязь разрулит этот вопрос: например, проспонсирует новый продукт», — сообщил гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров.

Напомним, что в марте 2017 года компания «Новые облачные технологии» с помощью ФАС отменила госзакупку программ Microsoft.