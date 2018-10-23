УНИКС подписал новый контракт с Каймакоглу

Фото: "Реальное время"

УНИКС решил подписать новый контракт с 35-летним форвардом Костасом Каймакоглу.

Грек провел предсезонную подготовку с УНИКСом без официального соглашения на руках. Новый контракт с Каймакоглу подписан до конца сезона 2018/19.

Подписание Каймакоглу подтвердил президент УНИКСа Евгений Богачев.

«Мы действительно заключили официальное соглашение с Костасом. Начало сезона было омрачено для нас целой серией неприятных травм. Сначала сломался Мелвин Эджим, потом Пиеррия Хенри… Поэтому мы решили подписать восьмого легионера и остановить свой выбор на Каймакоглу. Ему не надо адаптироваться в команде, он прошел с нами все сборы, знает все комбинации.

Надеюсь, что до этого не дойдет, но мы продолжаем активно следить за свободными агентами на случай, если травмы игроков продолжатся с такой же частотой. Знаю, что другие российские клубы сейчас также рассматривают возможность подписания девятого легионера.

Прифтис знает, как использовать опыт и сильные качества Каймакоглу. Если у него не будет проблем со здоровьем, то он принесет нам много пользы», — заявил Богачев «Известиям».

Костас Каймакоглу выступает за УНИКС с 2012 года и долгое время был капитаном команды (в сезоне 2017/18 решили передать капитанскую повязку Антону Понкрашову). В Казань он переехал из греческого «Панатинайкоса», в составе которого стал чемпионом Евролиги и обладателем золотых медалей чемпионата и Кубка Греции. В Казани Костас выиграл Кубок России (2013/14), а также стал серебряным (2011/12, 2015/16) и бронзовым (2013/14) призером Единой лиги ВТБ.

