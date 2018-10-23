Премьер Италии призвал вернуть Россию в G8

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте перед своим первым визитом в Россию заявил, что необходимо восстановить формат «большой восьмерки» (G8).

«По моему мнению, необходимо двигаться в сторону восстановления формата «большой восьмерки», чтобы за столом переговоров был также (президент России Владимир) Путин» — цитирует Конте "РИА Новости".

Итальянский премьер добавил, что «Россия играет очень важную роль во всех международных кризисах», поэтому «необходимо стремиться к диалогу с Россией».



Джузеппе Конте прибудет в Россию 24 октября. Ожидается, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также встретится с итальянскими предпринимателями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в состав G8, из которой ее исключили после присоединения Крыма. В ответ на это президент России Владимир Путин сказал: «мы из нее не выходили».

