Навальный подключился к распространению «фейка» о планах Медведева вновь поднять пенсионный возраст

Фото: скриншот

В Сети появилось сообщение о планах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вновь поднять пенсионный возраст в стране. Оно распространяется в виде скриншота новости с заголовком: «Медведев: не исключено, что пенсионный возраст придется поднимать еще не раз».

Ни один ресурс в Сети не публиковал подобных заметок в последнее время. Большинство пользователей воспринимают информацию как «фейк», передает «ФедералПресс».

Однако среди тех, кто всерьез отреагировал на это изображение, оказался оппозиционер Алексей Навальный.

Это уже называется «правительство России планирует ввести налог на старость» pic.twitter.com/BXplzJM1ep

— Alexey Navalny (@navalny) 22 октября 2018 г.

«Это уже называется «правительство России планирует ввести налог на старость», — написал он в Twitter.