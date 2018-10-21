При столкновении четырех машин в Удмуртии пострадали семь человек

В результате столкновения четырех машин в Удмуртии пострадали семь человек.

Инцидент произошел на Гольянском тракте в Ижевске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Гольянском тракте при повороте на дорогу к аэропорту столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, травмы получили семь человек», — сказал собеседник.

Напомним, что 16 октября на трассе Ижевск — Воткинск в Удмуртии произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. В результате аварии погибли два человека, еще четверо пострадали.