Власти Удмуртии разъяснили закон о компенсации взносов на капремонт

Фонд капремонта Удмуртии дал разъяснения по закону о взносах на капитальный ремонт. Госдума не отменяет взносы даже для пенсионеров, но предусматривает компенсацию до 100%.

Согласно законопроекту, гражданин не будет подтверждать понесенные расходы по оплате взносов на капитальный ремонт для назначения компенсаций (субсидий), так как эта информация будет передаваться по межведомственному документообороту, сообщает Фонд капитального ремонта в УР.

Платить взносы должны будут все. Однако пенсионеры старше 70 и 80 лет смогут рассчитывать на компенсацию 50% и даже 100% с учетом нормы площади жилья и установленных тарифов на капитальный ремонт. Для этого потребуется регулярно платить взносы и обратиться в отдел соцзащиты.