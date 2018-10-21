«Роскосмос» рассмотрит три сценария продолжения программы МКС
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра управления полетами подготовили для «Роскосмоса» три сценария продолжения программы Международной космической станции (МКС). При этом вариант консервации МКС не рассматривается.
«Все варианты рассчитаны исходя из баллистических возможностей запуска грузовых и пилотируемых кораблей, а также технологической готовности космической техники и наземной инфраструктуры», — передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, варианты отличаются только датами запусков к МКС. Они будут предложены «Роскосмосу» для выбора и утверждения в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что новый экипаж отправится к МКС в начале декабря.
Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Экипаж при этом не пострадал. СМИ писали, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.ОбществоВласть
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