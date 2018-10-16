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В начале декабря новый экипаж отправится на МКС

11:42, 16.10.2018
В начале декабря новый экипаж отправится на МКС
Фото: pixabay.com

Новый экипаж отправится к Международной космической станции в начале декабря.

«Следующий полет, кстати, планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немножечко пораньше сделать этот полет. В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот экипаж, который планировался», — рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

По его словам, выход в открытый космос изначально планировался на середину ноября для изучения «того повреждения корабля, про который совсем недавно говорили СМИ», пишет RT.

Ранее СМИ сообщили о возобновлении пусков ракет «Союз» в начале ноября.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали. СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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