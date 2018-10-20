В Кирове депутаты обсудят запрет на создание МУПов

Вице-спикер заксобрания Кировской области Роман Титов предложил депутатам рассмотреть федеральную инициативу о запрете на создание МУПов. Изначально идею стали продвигать в Федеральной антимонопольной службе.

Замглавы областного парламента считает, что на сегодня муниципальные предприятия «являются каналом для обхода законодательства о закупках и для «слива» муниципального имущества коммерческим структурам», передает «Эхо Москвы» в Кирове».

Только в Кировской области за МУПами закреплено имущества более чем на 1 млрд рублей. В 40% районов выявлены факты незаконного распоряжения имуществом. Кроме этого, отмечает Роман Титов, МУПы накапливают долги, за которые потом отвечают муниципалитеты. При этом более половины предприятий убыточны.

Законопроект предполагает ликвидацию или преобразование муниципальных унитарных предприятий в казенные до 2021 года.